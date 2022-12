Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, in care subliniaza este un prilej de a constientiza la nivelul intregii societati si de a intelege problemele specifice persoanelor cu dizabilitati, care au aceleasi drepturi ca oricine altcineva.

- „Ziua de 3 decembrie este, ca in fiecare an, un prilej de a conștientiza la nivelul intregii societați și de a ințelege problemele specifice persoanelor cu dizabilitați.Sunt oameni pe care ii cunoaștem, interacționam zilnic cu ei, pe strada, la serviciu, in viața de zi cu zi, oameni care au aceleași…

- TRANSAVIA marcheaza, alaturi de Asociația CONIL, „Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați” (03 decembrie), prin inaugurarea unei Camere Senzoriale, care va ajuta in terapia, tratamentul și recuperarea celor 300 de copii cu dezvoltare atipica ingrijiți de asociație. Proiectul, posibil datorita…

- Comunicat: TRANSAVIA sprijina amenajarea și dotarea completa a unei Camere Senzoriale pentru susținerea terapiei adecvate copiilor TRANSAVIA marcheaza, alaturi de Asociația CONIL, „Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați” (3 decembrie), prin inaugurarea unei Camere Senzoriale. Aceasta va ajuta…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesa cu ocazia Zilei internationale a varstnicilor prin care da asigurari ca problemele seniorilor sunt in atentia Guvernului. "Intreaga lume isi sarbatoreste astazi seniorii si este firesc sa le transmitem acestor generatii gandurile noastre bune si respectul pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Ministerul Finanțelor va prezenta proiectul de buget pe anul 2023 in luna octombrie, astfel incat Parlamentul sa il dezbata și sa il aprobe in luna noiembrie. In ultimii ani, bugetul a fost aprobat cu intarziere. „Am discutat…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu editori, bibliotecari și personalitați culturale. Discuțiile au vizat dificultațile carții romanești sau editata in limba romana de a ajunge la public, dar și propuneri de soluții prin care lectura sa fie incurajata…

- „Stiti cu totii cat de multa emotie si cat de multa dezbatere a fost pe marginea PNRR: a fost o serie intreaga de temeri, legate de faptul ca nu vom reusi sa ne atingem jaloanele, sa ne atingem tintele, sa atragem primii bani din PNRR. Ei, va pot spune ca, pana in momentul de fata, toate obiectivele…