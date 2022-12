Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana, in perioada 21 – 23 decembrie, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Seful Guvernului de la Bucuresti va avea o intrevedere cu omologul sau sud-coreean, Han […] The post Nicolae Ciuca, mai mulți miniștri și Marcel Ciolacu, in vizita oficiala in Coreea de Sud. Șeful PSD conduce o delegație parlamentara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .