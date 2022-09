Stiri pe aceeasi tema

- Importanța investitorilor francezi in Romania se regasește in activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez, a caror cifra de afaceri cumulata insumeaza 18 miliarde de euro, a spus premierul Nicolae Ciuca. Potrivit lui, peste 125.000 de

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a participat astazi, la Palatul Victoria, la intalnirea cu reprezentanții comunitații de afaceri franceze in țara noastra, organizata de Camera Franceza de Comerț și Industrie in Romania, un partener de dialog și de afaceri foarte important pentru Guvern. ”Franța este unul…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a aratat sustinerea pentru dezvoltarea proiectelor in domeniul energiei nucleare, exprimandu-si increderea ca, in baza cooperarii cu expertii francezi, vor fi dezvoltate noi capabilitati de productie si vor fi consolidate cele existente. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Reprezentanti ai companiilor franceze la discuții cu premierul și guvernul Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Reprezentanti ai companiilor franceze prezente în România au discutat astazi cu premierul Nicolae Ciuca si cu membri…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, luni, la Palatul Victoria, la intalnirea cu reprezentantii comunitatii de afaceri franceze din Romania, organizata de Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania. „Avem nevoie de investitiile franceze in Romania si sunt convins ca si oamenii de afaceri…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, ca Franta si Germania sunt suporterii Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schegen si a multumit celor doua state pentru aceasta sustinere. „Ati vorbit despre tot ceea ce a insemnat efectele pozitive ale mandatului Frantei la presedintia UE; de asemenea,…

- „Ma bucur sa iau parte la acest eveniment aniversar de exceptie, 20 de ani de la infiintarea Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane – AHK Romania. Aniversarea dumneavoastra coincide cu un alt eveniment pe care il sarbatorim anul acesta, 30 de ani de la semnarea Tratatului bilateral privind cooperarea…