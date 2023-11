Stiri pe aceeasi tema

- ”PNL, in momentul de fata, nu sustine niciun fel de taxa pentru anul 2024, iar pe impozitul progresiv trebuie sa existe o dezbatere nu doar la nivelul decizie politice, ci una impreuna cu mediul de afaceri, cu societatea civila, astfel incat sa gasim o formula care sa aduca modificarile la Codul Fiscal”,…

- Premierul Marcel Ciolacu reafirma ca, anul viitor, nu vor exista mariri de taxe si impozite, dar va trebui ca, in perspectiva reformei fiscale, mediul de afaceri, politicienii, coalitia si guvernul sa decida daca se va mentine cota unica de impozitare sau se va trece la impozitare progresiva. ‘Eu nu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la RFI, ca daca Guvernul vine astazi, dupa ce in urma cu doua luni de zile a modificat partea de fiscalitate, care e clar ca impacteaza pe mediul de afaceri, sa se gandeasca ca anul viitor vor veni din nou cu astfel de taxe, PNL nu sustine o astfel de…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit in ședința Biroului Politic Național al PNL și a explicat ca liberalii vor vota Legea pensiilor. De asemenea, Ciuca a ținut sa traseze o linie roșie susținand ca PNL va solicita Guvernului sa-și respecte promisiunile facute profesorilor.”Liberalii vor vota…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat astazi, la Comitetul de Coordonare Local Extraordinar al PNL Campulung, ca formatiunea pe care o conduce a intrat in actuala coalitie de guvernare pentru ca Romania avea nevoie de stabilitate politica, intr-un context marcat de numeroase

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, precizeaza ca, in urma analizei privind masura plaților in numerar, in coaliția de guvernare s-a decis o serie de modificari necesare, „care sa contribuie la protejarea mediului de afaceri și a cetațenilor de buna credința

- „O coaliție sau o alianța politica nu se face de dragul cuiva sau impotriva cuiva. Un astfel de construct politic trebuie sa aiba in vedere un proiect pentru cetațenii Romaniei. Pentru a face acest lucru, este nevoie de incredere și de un proiect serios de țara, care sa vizeze dincolo de anul electoral,…