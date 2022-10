Stiri pe aceeasi tema

- Politica de sanctiuni a Uniunii Europene impotriva Rusiei este „primitiva in executie si catastrofala in efect”, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban marti, intr-o discutie la Berlin, citat de agentia MTI. In cadrul unui podium de discutii cu Alexander Marguier, redactor-sef al revistei politice…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica și mai acuta anul viitor, dupa ce-și va goli rezervele de gaze naturale pentru a face fața frigului din aceasta iarna, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, in timp ce UE cauta modalitați de atenuare a crizei. Țarile europene au umplut…

- Premierul Ciuca: Romania iși va asigura 90% din consumul de energie din producție proprie Premierul Ciuca: Romania iși va asigura 90% din consumul de energie din producție proprie Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in mesajul transmis in cadrul Conferintei Internationale a Gazului din Romania,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in mesajul transmis in cadrul Conferintei Internationale a Gazului din Romania, ca Guvernul pe care il conduce si-a asumat ca obiectiv important obtinerea independentei energetice si transformarea Romaniei intr-un factor de securitate in regiune, astfel…

- Fotocredit: Opel In urma cu 30 de ani, Opel deschidea uzina din Eisenach, care reprezinta și astazi cele mai moderne condiții de producție și cele mai inalte standarde. De atunci, numeroase bestselleruri Opel au parasit uzina din Turingia, incepand cu Astra și pana la Corsa sau ADAM. Astazi, SUV-ul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca trebuie sa se intervina „rapid”, cu toate resursele nationale si europene, pentru a proteja agricultura si fermierii, mentionand ca principala prioritate este punerea in functiune a sistemelor de irigatii, iar toate ministerele de linie si autoritatile responsabile…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanti ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va aproba in cadrul sedintei de vineri o ordonanta de urgenta care va asigura finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productie de energie verde.