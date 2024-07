Stiri pe aceeasi tema

- ”Europa va fi mai sigura cu un NATO care este mai puternic ca niciodata. Trebuie sa ajutam Ucraina sa lupte pentru libertatea sa. La acest summit NATO, ne-am reinnoit angajamentul de a ne proteja viziunea comuna asupra unei lumi pasnice”, a scris Ciuca, joi, intr-un mesaj pe rețeaua X.Nicolae Ciuca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 10 iulie, la Washington, acolo unde este prezent pentru Summitul NATO, ca Romania ajuta alte state inclusiv militar „pentru ca putem și pentru ca noi consideram ca așa este corect” și a precizat ca a mandatat Ministerul Apararii sa negocieze cu partea…

- La Summitul aniversar de la Washington, Romania a fost nominalizata de Biden, alaturi de alte trei state, intre țarile care ar urma sa livreze noi sisteme de rachete Patriot catre Ucraina, dupa ce CSAT deja a decis donarea unuia. Joe Biden s-a angajat sa furnizeze Ucrainei cinci noi sisteme strategice…

- Cinci sefi de state, intre care cel american, Joe Biden, si cel roman, Klaus Iohannis, au semnat o declaratie comuna, la summitul NATO de la Washington, in care se angajeaza sa livreze Ucrainei cinci sisteme de aparare aeriana Patriot si Aster 30. Carmen Gavrila are detalii despre planurile aliatilor,…

- Fiind lipsita de suficiente mijloace antiaeriene pentru a se proteja de bombardamentele rusești, Ucraina iși preseaza aliații sa stabileasca o zona de excludere aeriana in vestul țarii, folosind sisteme antiaeriene desfașurate in Polonia și Romania.

- „Domnia sa a spus ca este o solicitare care va fi analizata in CSAT. Romania este tara de granita a Ucrainei. Ca atare, in momentul de fata, sigur, avem patru sisteme PATRIOT si in functie de evolutia situatiei operative si in functie de ceea ce ar putea sa se primeasca in schimbul unei asemenea capabilitati,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

