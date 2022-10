Stiri pe aceeasi tema

- Nu putem sa mai tegiversam lucrarile de infrastructura, a transmis vineri premierul Nicolae Ciuca.

- ”Multumesc tuturor celor care isi desfasoara activitatea in aceasta uzina, o uzina cu traditie, cu istorie, o uzina care si-a inceput activitatea in urma cu 54 de ani, a facut istorie si iata ca astazi putem sa declaram cu optimism ca are si viitor, pentru ca din proiectele pe care le-am discutat astazi,…

- ”Am discutat si in PNL procentul cu care putem creste pensiile, trebuie sa fie acela prin care nu producem un deficit mai mare pe bugetul de pensii. Ca atare, in acest moment limita la care ne referim este de aproximativ 11%”, a spus premierul dupa sedinta conducerii PNL. El a precizat ca propuneri…

- ”Am desfasurat mai multe activitati de analiza, atat la nivelul Guvernului cat si la nivelul coalitiei, unde au reiesit o serie intreaga de demersuri pe care trebuie sa le asiguram ca vor fi indeplinite la nivelul Executivului. In sensul acesta, am discutat si ne-am asumat sa venim cu proiectul de buget…

- Saptamana aceasta, ieri, am aprobat Planul de iarna, intocmit de toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt responsabili de sectorul energetic din Romania. Am stabilit ca saptamana viitoare sa avem intalnirea cu comandamentul de iarna. Pentru prima data, la inceputul lunii septembrie, avem acest…

- Premierul a anuntat ca a discutat si cu presedintele Consiliului Judetean si cu primarul orasului Zlatna, despre acest subiect. ”Sigur, dumnelor sustin pe buna dreptate ca inca se mai poate beneficia de cunoastere in domniul respectiv. La Zlatna s-a facut prelucrarea cuprului si este o optiune pe…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- Seful Executivului a mai anuntat ca va exista o decizie finala, pana la jumatatea lunii august, privind rectificarea bugetara. ”Vreau sa spun de la bun inceput, tuturor, ca principalii indicatori in baza carora vom asigura, vom distribui sumele, in interiorual procesului de rectificare vor fi cei legati…