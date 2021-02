Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, participa miercuri si joi la reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in sistem videoconferinta. In cadrul discutiilor din prima zi a reuniunii - prezidate, de la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg - au fost abordate tematicile referitoare la agenda "NATO 2030", precum si in relatie cu implementarea posturii colective de descurajare si aparare, partajarea echitabila a responsabilitatilor (burden-sharing) si agenda transatlantica de securitate, informeaza MApN. Reuniunea virtuala…