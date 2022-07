Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august și exista acele angajamente pe care noi trebuie sa le respectam, acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de la fiecare Minister in parte, a declarat joi premierul Nicolae Ciuca, dupa vizita la Institutul…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca va fi adoptata Strategia Naționala de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027, un proiect care iși propune aducerea Romaniei in epoca digitalizarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- PER solicita premierului Nicolae Ciuca sa declare public stategia statului roman vis-a-vis de programul de investitii si dezvoltare economica ale Ungariei in Transilvania, dupa declaratiile recente ale lui Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, privind continuitatea…

- Participarea tinerilor in cadrul programului de Internship guvernamental poate contribui la modelarea, la ajustarea proiectelor care sunt in derulare la nivelul Guvernului, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a participat luni la evenimentul de lansare a Programului oficial de…

- Dupa șase luni de guvernare Guvernul condus de Nicolae Ciuca, președintele PNL, a reușit sa realizeze obiectivele propuse astfel incat sa nu fie irosite șansele unice in istorie pe care Romania le are in acest moment pentru dezvoltare și modernizare, a declarat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare IV PNCDI IV . Persoanele interesate pot trimite, in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra…

- Guvernul anunta, vineri, intr-un counicat de presa, ca premirul a vizitat Fabrica Bosch din Jucu, judetul Cluj. ”In discutiile cu managementul companiei, premierul Ciuca a apreciat continua dezvoltare pe care a cunoscut-o an de an aceasta societate, prin investitii in cresterea capacitatii de productie…

- „Cand a vorbit Marcel Ciolacu de impozitare progresiva, nu s-a gandit la a introduce, in prima faza, cote mai mari de impozitare, ci, din cauza problemelor aparute cu preturile, sa acordam anumite deduceri pentru cei cu salarii mai mici. Asta a fost baza discutiei, nu neaparat pentru a introduce categorii…