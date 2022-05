Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ședința care a durat trei ore, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a decis luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro, iar masurile vor fi aplicate de la 1 iulie. Premierul PNL Nicolae Ciuca, președintele PSD…

- Guvernul anunta, vineri, intr-un counicat de presa, ca premirul a vizitat Fabrica Bosch din Jucu, judetul Cluj. ”In discutiile cu managementul companiei, premierul Ciuca a apreciat continua dezvoltare pe care a cunoscut-o an de an aceasta societate, prin investitii in cresterea capacitatii de productie…

- „Astazi, pe ordinea de zi avem doua ordonante deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementarile pe care si le-a asumat Guvernul pentru punerea in aplicarea a programului «Sprijin pentru Romania» si in felul acesta reusim sa conturam intreg setul de masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va adopta, luni, o ordonanta de urgenta care prevede acordarea voucherelor pentru persoanele defavorizate, astfel incat acestea sa poata sa beneficieze de masa calda sau sa procure alimente. Seful Executivului a adaugat ca trei milioane de persoane vor…

- Legea care prevede creșterea la 22 de lei/zi a alocației de hrana pentru copiii și tinerii din sistemele de protecție speciala va merge la promulgare. Intr-o postare pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca aceasta face parte din pachetul "Sprijin pentru Romania", in vederea protejarii populației…

- "Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul are asigurate fondurile pentru acordarea voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, pentru romanii cu venituri mici, urmand ca in acest sens sa fie creat cadrul legal pentru aplicarea masurii printr-o ordonanta de urgenta. ‘Avem bani pentru acele…

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anunțat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna, romanii vor plati 0,68…