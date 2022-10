Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, la Sofia, la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia - Bulgaria, ca punerea in functiune a Interconectorului "contribuie in mod semnificativ la diversificarea aprovizionarii cu gaze naturale", informeaza Agerpres.Nicolae…

