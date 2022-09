Nicolae Ciuca, la inceperea noului an scolar: Prin noile legi ale educatiei, Guvernul isi propune sa readuca invatamantul romanesc in top

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia inceperii noului an scolar, ca, prin noile legi ale educatiei, Guvernul isi propune sa readuca invatamantul romanesc in top, pentru ca avem o generatie tanara cu mare potential. ”Prin modificarile pe care le propunem in materie de invatamant…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, un mesaj adresat elevilor la inceput de an scolar, carora le dorește "succes si note bune". Iar parintilor, Ciuca le da asigurari ca educatia ramane pe lista de prioritati a acestui Guvern.

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia inceperii noului an scolar, ca, prin noile legi ale educatiei, Guvernul isi propune sa readuca invatamantul romanesc in top, pentru ca avem o generatie tanara cu mare potential. Potrivit premierului, copiii si tinerii romani au dovedit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, le ureaza succes tuturor elevilor in noul an scolar, care incepe luni, iar cadrelor didactice le transmite ca prin proiectele noilor legi in domeniu vor redobandi "locul pe care il merita in societate".

- Pasajul rutier Unirii se redeschide circulației inainte de inceperea noului an școlar. Devine cel mai tehnologizat și modern tunel rutier din Romania, spune Daniel Baluța, primarul Sectorului 4. „In numai doua luni, Sectorul 4 a pus in siguranța cel mai important obiectiv de infrastructura din Capitala,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca exista „o stare prin care inceperea anului de invatamant” ia prin surprindere autoritatile, adaugand ca sunt inca scoli cu toaleta in curte si a solicitat un plan pentru solutionarea acestei probleme in urmatorii doi ani. „Exista, din pacate, o stare prin…

- Premierul a avut mai multe observații inainte de inceperea anului școlar 2022-2023. „Exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invatamant ne ia prin surprindere”, a susținut Ciuca.

- Cu mai puțin de doua saptamani ramase pana la startul noului an școlar, rastimp in care parinții cumpara rechizite și ghiozdane pentru copiii lor, pentru ca elevii sa fie pregatiți de inceputul cursurilor, nu sunt puțini cei care se intreaba daca se va purta masca de protecție in incinta unitaților…