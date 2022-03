Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anuntat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a precizat ca „Romania va cere realocarea fondurilor ramase…

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii si masuri eficiente, de contracarare a cresterii preturilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finante, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…

- ”Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania. Tara noastra are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant. Guvernul Romaniei nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula.”,…

- ”Ne-am asigurat ca Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Monitorizam si evaluam permanent intrarile si iesirile de gaze naturale pe toate grupele din tara pentru a putea lua, in functie de evolutia situatiei, masurile necesare pentru a asigura…

- ”Prețul la combustibil a mai crescut și in trecut, iar apoi au scazut. Asta fac prețurile. Romania in 2020 a inchis economia doua luni de zile, atunci am gasit soluții pentru un milion de oameni. Am gasit soluții pentru situații grele, dar soluțiile se gasesc la Guvern, nu la partidele politice. Așteptam…

- Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. Marcel Ciolacu anuntase mai devreme ca ordonanta nu va fi adoptat. Masurile sunt luate pentru a fi aplicate, consumatorilor casnici si non-casnici,…

- „Soluțiile adoptate țin de recalcularea tuturor facturilor greșite fara penalitați și fara debranșari. Vor fi recalculate toate cele peste 1 milion de facturi greșite.Plafonarea și scaderea acestor plafoane, prin creșterea plajei de consum, sunt acoperiți mult mai mulți beneficiari.Protecție extinsa…

- Scaderea plafonului la energie electrica si gaz si cresterea limitei de consum. Este decizia luata luni, in sedinta coalitiei, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Masurile se vor aplica de la 1 februarie.