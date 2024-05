Nicolae Ciuca a declarat dupa ce a vizitat Fabrica de Celuloza ca este ”singurul combinat de celuloza si hartie operational in Romania”. ”Am discutat cu investitorul. Este investitor roman, sunt investitii romane si ce este foarte important, in mod deosebit pentru faptul ca e singurul loc unde mai producem celuloza in conditiile in care avem materie prima, slava Domnului, cat ar fi necesar nu doar pentru noi, ci sa si exportam. De altfel, am aflat ca aici, parte mica ramane pentru Romania si ca este o cantitate mare care merge la export, ceea ce ne ajuta in compensarea balantei de deficit comercial”,…