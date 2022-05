Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intr-un mesaj cu prilejul Zilei Serviciului de Protectie si Paza (SPP), ca aceasta institutie „gestioneaza cu succes toate misiunile incredintate” si beneficiaza inclusiv de increderea statelor NATO.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Serviciului de Protectie si Paza, ca, la 32 de ani de la infiintare, SPP gestioneaza cu succes toate misiunile incredintate, beneficiind de increderea institutiilor din Romania, precum si a celor de la nivelul statelor membre NATO…

- SPP gestioneaza cu succes toate misiunile și beneficiaza de increderea instituțiilor din Romania, precum și a celor de la nivelul statelor membre NATO sau UE, spune premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Serviciului de Protecție și Paza.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Serviciului de Protectie si Paza, ca, la 32 de ani de la infiintare, SPP gestioneaza cu succes toate misiunile incredintate, beneficiind de increderea institutiilor din Romania, precum si a celor de la nivelul statelor membre NATO…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Serviciului de Protectie si Paza, ca, la 32 de ani de la infiintare, SPP gestioneaza cu succes toate misiunile incredintate, beneficiind de increderea institutiilor din Romania, precum si a celor de la nivelul statelor membre NATO…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Serviciului de Protectie si Paza. Ziua Serviciului de Protectie si Paza este un bun prilej de a transmite aprecierea si respectul pentru profesionalismul specialistilor acestei structuri esentiale din sistemul de siguranta nationala.La 32…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. “In acest…

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, 225 de proiecte in cadrul instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre sa pregateasca, sa conceapa si sa implementeze reforme la finalul carora statele sa dispuna de administratii publice moderne si reziliente, de strategii de crestere durabila si…