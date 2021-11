Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit, luni dimineața, in ședința și a decis sa nu susțina Guvernul Ciuca. Mirecuri, in plenul reunit al Parlamentului, deputații și senatorii vor vota investirea cabinetului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca, numarul necesar de voturi fiind de 234. Conducerea PSD a decis…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern definitiv. Cițu a precizat ca mandatul liberalilor nu a fost flexibilizat și ca vineri, conducerea PNL ar trebui sa se reuneasca in ședința Biroului Executiv și in cea a Biroului Politic Național. …

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca nu iși depune mandatul și va merge in Parlament dupa termenul de sambata noapte, cand trebuie sa depuna programul de guvernare și lista de miniștri. Chiar daca pare ca in acest moment negocierile PNL s-au blocat, Ciuca susține ca are șanse sa le finalizeze pana sambata:…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat, duminica, discutiile privind Programul de guvernare, cu echipe ale PNL si UDMR, in prezenta lui Florin Citu si Kelemen Hunor. Luni, Nicolae Ciuca va discuta pe aceasta tema cu reprezentanti ai conducerii USR. Reprezentantii USR au anuntat ca liderul formatiunii,…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Dacian Cioloș l-a sunat pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, dar și pe Florin Cițu, președintele PNL, pentru a iniția discuții privind refacerea coaliției de guvernare. Dan Barna a declarat joi seara ca nu crede, din atitudinea celor doi lideri ai PNL, ca USR va mai fi invitat la masa negocierilor.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propuna, pana la inceputul saptamanii vitoare, un Guvern in Parlament. ”Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite”, a afirmat președintele USR. Dacian Ciolos a mai spus ca, din momentul in care a venit…