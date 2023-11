Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au decis vineri, in ședința de la Sinaia. Vor merge singuri la alegerile din 2024 și nu intr-o alianța cu PSD. Votul a fost unanim, PNL ales va avea liste proprii in alegerile de anul viitor. Nicolae Ciuca vrea sa fie el candidatul partidului la prezidențiale. Ciuca a incercat un discurs…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, a anunțat vineri in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024, au declarat pentru G4Media surse liberale. El spusese inca din discursul inaugural ca PNL trebuie sa dea viitorul președinte al Romaniei. Ciuca a fost intrebat de un…

