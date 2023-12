Stiri pe aceeasi tema

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, premierul roman a salutat traiectoria ascendenta pe care s-au inscris dialogul politic si cooperarea bilaterala, punctand ca Republica Kazahstan este cel mai mare partener economic al Romaniei din Asia Centrala. O tema importanta abordata in cadrul intrevederii…

- Romania va avea cea mai importanta productie de gaz din Europa, din 2027, prin proiectul Neptun Deep, iar astazi se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste gradul de acoperire a consumului din surse proprii de productie, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la o conferinta…

- De la ger naprasnic la vara tropicala… Vremea din Europa are multe de oferit in acest moment, mai ales in ceea ce privește temperaturile. Luni, in localitatea Latnivaara din nordul Suediei, temperatura maxima nu a depașit minus 24 de grade nici macar la pranz. In schimb, lucrurile aratau cu totul altfel…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, un apel catre toti liderii politici sa nu cada prada intereselor electorale cand in joc este viitorul acestei tari. Romania are acum nevoie de o conducere politica vizionara, de oameni de stat care…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, este de parere ca raportul publicat de Agentia Moody’s arata ca Romania are o economie robusta, sustinand ca „aceasta situatie economica solida este rezultatul masurilor luate in timpul guvernarii liberale”, informeaza AGERPRES . „A treia mare institutie…

- Peste 800 de studenți din Europa vor fi prezenti la Rasnov pentru a participa la atelierele Erasmus Generation Summit 2023 care fac parte din evenimentul Halloween in Transylvania. Peste 800 de studenți din toate zarile Europei se intalnesc la Rașnov, pe 27 octombrie 2023, pentru a participa la atelierele…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa la Conferința Europeana a președinților de Parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului European. Liderul PNL a spus ca printre temele Conferinței se regasesc: consecințele razboiului din Ucraina, rolul parlamentelor naționale in reconstrucția…

- ”Suntem obligati sa acceleram cel mai important proiect energetic pentru urmatorii ani, proiectul strategic Interconector de Inalta Tensiune in Curent Continuu (HVDC), de la Marea Neagra la granita de vest. Am continuat ieri si astazi seria intalnirilor cu reprezentantii companiilor Transelectrica,…