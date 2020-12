Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Comandamentul de Iarna de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca la nivelul fiecarui judet au fost acoperite toate sarcinile pe care prefectii le aveau in acest sens si ca sunt rezolvate problemele legate de echipamente si utilaje de…

- Actualul premier interimat Nicolae Ciuca ar putea fi unul din numele cu care liberalii vor merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis in vederea formarii viitorului Executiv, arata surse politice din PNL pentru Adevarul. Cunoscut si ca „generalul desertului”, Nicolae Ciuca are o reputatie…

- Miercuri, 9 decembrie 2020, europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat ca liberalii vor discuta cele trei propuneri pentru functia de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar Nicolae Ciuca, iar tot astazi va avea loc o intalnire intre Ludovic Orban și presedintele Klaus Iohannis…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat ca liberalii discuta miercuri, la pranz, propunerile de premier cu care vor merge la presedintele Klaus Iohannis, iar acestea vor fi validate miercuri seara in cadrul BPN. Bogdan afirma ca vor fi ”trei – patru propuneri” din care Klaus Iohannis sa poata alege.…

- Premierul interimar a anuntat prioritatile Guvernului. Premierul interimar Nicolae Ciuca a anuntat prioritatile guvernului, printre care gestionarea pandemiei. COVID-19, finalizarea anului financiar 2020 si pregatirea anului financiar 2021. Ciuca ramane si ministru al Apararii. „Urmare a deciziei presedintelui…

- Nicolae Ciuca a facut o declarație ultrascurta in calitatea sa de premier interimar.”Am preluat conducerea interimara a Guvernului pana la formarea noului Executiv. In perioada urmatoare vom continua sa focalizam atenția Guvernului pe gestionarea pandemiei COVID-19, punerea in aplicare a strategiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca, impreuna cu premierul Ludovic Orban, a luat decizia sa devina membru al Partidului National Liberal si sa candideze pe listele PNL Dolj la alegerile parlamentare.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare"Am…