- Coaliția politica formata din PSD, PNL și UDMR se intalnește miercuri, 22 iunie, la amiaza, la Palatul Victoria, pentru a discuta masurile care pot fi luate in contextul creșterii prețurilor la carburanți.La discuții participa și premierul PNL Nicolae Ciuca, dupa ce dimineața a avut o intalnire cu miniștri…

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- “Fiecare dintre noi, si eu la fel ca oricare alti cetateni, m-as adapta la situatia concreta si ma adaptez la situatia concreta”, a spus premierul, intrebat la ce alimente ar renunta in contextul acestei crize. El a spus ca stie ”cum s-au scumpit”. ”Am fost si in magazin, am vorbit si cu oamenii, in…

- Carbunaru a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost aprobat memorandumul pentru compensarea cresterii pretului la combustibil. “A fost aprobat memorandumul cu tema Incadrarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil generat de conflictul…

- Nicolae Ciuca a afirmat la Radio Romania Actualitati ca Romania dispune si de 80 de miliarde de euro, bani care ofera posibilitatea dezvoltarii economiei si asigurarii de locuri de munca. “ “Nu am crescut nicio taxa, iar aceasta predictibilitate este un atu important. Anul acesta avem cel mai mare…

- Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Radio Romania Actualitati, ca Romania nu este afectata de lipsa surselor de energie si de gaze. “Romania nu este o tara care sa fie foarte afectata de lipsa surselor de energie si gaze. Romania are potential in ambele domenii si de aceea aici venim cu doua componente.…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada cuprinsa intre 1 iulie 2017 si 31 august 2021, urmand ca acestea sa fie platite esalonat, pe o perioada de cinci ani. Purtatorul de…

- Creșterea prețurilor in zona euro a batut recordul, atingind in martie, la nivel anual, 7,5%, potrivit estimarilor preliminare ale Oficiului European de Statistica al Uniunii Europene. In luna precedenta, inflația anuala a atins 5,9 la suta. Contribuția principala la creșterea prețurilor a avut-o creșterea…