- Guvernele de la București și Chișinau vor semna vineri, 11 februarie, un acord privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale intre cele doua state, potrivit unui proiect aflat pe agenda de joi a Executivului. Pentru apelurile…

- Premierul Natalia Gavrilita a anuntat marti, 8 februarie, ca in cadrul sedintei comune a guvernelor de la Chisinau si Bucuresti, care se va desfasura pe 11 februarie, Romania va oferi Republicii Moldova un grant de 100 milioane de euro, care va putea fi accesat „pe parcursul urmatorilor ani.”

- Un nou pod peste raul Prut, un imprumut nerambursabil de 100 de milioane de euro și eliminarea tarifelor de roaming sunt cateva dintre principalele subiecte pe agenda ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și Romania. Informațiile au fost prezenttae luni de președintele Republicii Moldova,…

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Premierul Natalia Gavrilita, aflata intr-o vizita oficiala la Bucuresti, a avut o intrevedere cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca. Dupa intalnire, cei doi oficiali au facut declarații de presa comune. In cadrul discursului sau, Natalia Gavrilița a declarat ca are toata increderea ca…

- O ședința comuna a guvernelor de la Chișinau și București va avea loc la inceputul anului 2022. Deocamdata, nu a fost anunțata localitatea in care va avea loc evenimentul. Aspecte de organizare a ședinței sint discutate dintre Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova și Nicolae Ciuca, prim-ministrul…

- Partidele din Romania, indiferent daca sunt la guvernare sau in opoziție, iși doresc sa ajute Republica Moldova sa avanseze pe calea reformelor. O spune ambasadorul agreat al Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, acum Republica Moldova are șansa apropierii de Uniunea…

- Republica Moldova se bucura in Romania de o susținere transpartinica, iar in programul de guvernare al noului Executiv de la București se regasesc proiecte ce vizeaza imbunatațirea calitații vieții cetațenilor din Republica Moldova. Asigurarile sunt date de ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel…