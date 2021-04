Nicolae Ciucă înțelege protestele: E greu de acceptat… Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat la TVR, despre protestele anti-restricții, ca „ceea ce este greu de acceptat este modalitatea de exprimare”. „Consider ca dreptul de exprimare libera a cetateanului trebuie respectat (…) ceea ce este greu de acceptat este modaliatatea de exprimare. In aceasta situatie de criza in care ne gasim cu totii, la nivel global, cred ca este nevoie sa ne manifestam acel spirit de coeziune si impreuna – autoritati si cetateni – sa dam dovada de maxim de responsabilitate si sa aplicam acele masuri pe care le primim de la specialisti. Aplicarea lor in practica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat ca are „toleranta zero” fata de angajatii MApN care nu respecta legea, cu referire la cazul fostului director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe.

- Ministrul Apararii a reamintit ca s-au facut ”eforturi colosale” pentru limitarea pandemiei.”Consider ca dreptul de exprimare libera a cetateanului trebuie respectat. Ceea ce este greu de acceptat este modalitatea de exprimare. In aceasta situatie in care ne gasim cu totii (…) in aceasta situatie de…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la TVR, despre protestele anti-restricții, ca „ceea ce este greu de acceptat este modalitatea de exprimare”. Citește și: Viorica Dancila, despre zvonul ca ar construi un nou partid: Mulți social-democrați sunt in afara partidului „Consider…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la TVR, ca s-au facut ”eforturi colosale” pentru limitarea pandemiei, dar recunoaste ca este posibil ca masurile sa nu fi fost suficient explicate. Citește și: Viorica Dancila, despre zvonul ca ar construi un nou partid: Mulți social-democrați…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa protestele anti-restricții de aseara din toata țara. „Romania este o democrație funcționala și matura, in care libera exprimare a opiniilor este garantata. Libertatea de gandire nu poate fi ingradita, toți avem dreptul la opinie și dreptul…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a postat, marți seara, pe Facebook imagini de la vizita sa la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”, inclusiv o poza cu un whiteboard pe care apar parole pentru accesarea unui cont de pe platforma de vaccinare, parole de laptopuri ori numere de telefoane mobile.…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat ca centrele de vaccinare ale MApN vor fi deschise și civililor de pe 15 martie. Ministrul a declarat ca aceste centre nu au inființate pentru asigurarea de privilegii militarilor și nici nu au fost gandite ca structuri cu circuit inchis.

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, participa miercuri si joi la reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in sistem videoconferinta. In cadrul discutiilor din prima zi a reuniunii - prezidate, de la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, de secretarul general al Aliantei,…