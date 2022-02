Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat astazi ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. El a spus insa ca ”este foarte greu sa iesim cu o o Ordonanta de Guvern pana miercuri. In schimb, in seara aceasta…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni dimineața masurile menite sa limiteze actuala criza a prețurilor din piața energiei vor fi luate in aceasta saptamana. In aceasta seara, primul ministru se va intalni cu toti ministrii de resort responsabili, pentru a finaliza propunerea de decizie. Intrebat daca…

- Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern. Este foarte greu sa iesim cu o o Ordonanta de Guvern pana miercuri. In schimb, in seara aceasta avem intalnire cu toti ministrii de resort responsabili, pentru a finaliza propunerea de…

- Prim-ministrul a cerut Comisiei de Etica a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat sa-i analizeze lucrarea sa, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi plagiuat o parte din teza. Ciuca a transmis printr-un comunicat de la Guvern ca acuzațiile publice nu se pot susține științific in niciun fel…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la ședința de Guvern, ca proiectul de buget pe 2022 aprobat luni este unul “echilibrat, responsabil si realist, capabil sa raspunda nevoilor imperative de finantare si sa consolideze economia, pe termen mediu si lung, valorificand resursele financiare pe care…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, vineri, o intrevedere cu Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Este prima intrevedere a premierului Ciuca cu guvernatorul BNR, de la preluarea mandatului. Cei doi oficiali au vorbit despre principalele provocari cu care ne confruntam in…

- Premierul Nicolae Ciuca a cam dat jos armata din pod in Guvern. Miniștrii sunt ținuți din scurt, cu ședințe de Guvern de doua-trei ori pe saptamana, termene fixe la fiecare proiect discutat și elementul supriza…un grup de whatsapp doar cu miniștrii. Fara liderii partidelor Florin Cițu sau Marcel Ciolacu,…