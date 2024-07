Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, cu Armin Papperger, CEO al Rheinmetall - investitorul care a cumparat fabrica Automecanica Mediaș. „Am convingerea ca intrarea Rheinmetall pe piața romaneasca va atrage și alți investitori germa

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut vineri o intrevedere cu Armin Papperger, CEO al Rheinmetall - compania care a cumparat fabrica Automecanica Medias, el afirmand ca stimularea productiei de echipamente destinate domeniului militar reprezinta o prioritate pentru toate statele membre NATO.…

- Plafonarea adaosului comercial la 20% pentru toate alimentele produse in Romania ar putea pune in pericol afacerile micilor comercianți. Deși inițiativa iși propune sa reduca prețurile, in practica i-ar putea afecta negativ producatorii autohtoni, care s-ar putea sa dispara de pe piața. Potrivit unor…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut astazi doua intalniri importante in contextul programelor de inzestrare a Armatei și al revigorarii industriei naționale de Aparare. El a avut discuții separate cu Haluk Gorgun, președintele Industriei de Aparare din Turcia și cu J.R. McDonald, vicepreședintele…

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anunțat astazi, la deschiderea Expoziției Internaționale Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2024, o serie de masuri ambițioase pentru revitalizarea industriei naționale de aparare. In contextul geopolitic actual, marcat de conflictul din Ucraina și de cerințele…

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- Rheinmetall, gigantul german al industriei de aparare, a propus recent formarea unui consorțiu european de arme, intr-un efort de a consolida capacitatea europeana de aparare și de a concura mai eficient cu rivalii americani. Ideea a fost lansata in contextul unei industrii in plina expansiune, in care…