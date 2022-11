Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat la Bruxelles despre pensiile speciale și reforma acestora din PNRR, inclusiv pe marginea raportului Bancii Mondiale, in care se menționeaza ca pensiile militare sunt pensii de serviciu. Acesta a amintit ca…

- Liderul de grup al deputatilor USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, o solicitare la Biroul Permanent pentru chemarea ministrului Muncii Marius Budai la ora Guvernului, in data de 14 noiembrie, pe tema reformei pensiilor speciale, jalon in PNRR care are ca termen de implementare sfarsitul acestui an.…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale. Instituția spune ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape de Romania. Reforma…

- Pensiile speciale, inclusiv cele militare, ar urma sa fie impozitate, iar valoarea lor sa fie semnificativ redusa. Potrivit unor surse politice, acestea ar putea fi limitate la 65% din veniturile salariale pe ultimul an de activitate. Statul plateste lunar aproape 10.000 de pensii speciale. Cea mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat luni, la Parlament, ca, din cauza ca ”unii au scris in PNRR termene care din punct de vedere juridic nu exista in Romania, si anume pensii speciale”, s-a spus foarte clar ca si pensiile militare intra acolo si asta este interpretarea Comisiei Europene.Ministrul…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut, miercuri, chiar in ședința de guvern, o noua gafa. El a numit-o pe Ursula von der Leyen „președintele Consiliului Europei”. De fapt, von der Leyen este președintele Comisiei Europene. Ursula von der Leyen este președintele Comisiei Europene, numita de șefii de stat sau…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, vineri, decizia Comisiei Europene de a pune la dispoziția Romaniei o schema de ajutor de patru miliarde de euro pentru firmele a caror activitate este afectata de razboiul din Ucraina. El a anunțat ca antreprenorii se pot inscrie de saptamana viitoare pe platforma…