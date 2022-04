Stiri pe aceeasi tema

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critica in termeni duri congresul PNL, pe care il considera un soi de simulacru, in condițiile in care Nicolae Ciuca este unic candidat la șefia PNL.

Candidat la șefia PNL, Nicolae Ciuca, a ținut sa-i mulțumeasca predecesorului sau, Florin Cițu, pentru tot ceea ce a facut ca președinte al partidului.

Președintele Klaus Iohannis este marele absent de la Congresul PNL, acolo unde Nicolae Ciuca este singurul candidat.

- Sper ca PNL sa-și gaseasca echilibrul, nu suntem intr-o situație simpla, dar am convingerea ca vom putea sa regasim o direcție, a spus, duminica, Nicolae Ciuca, iniante de inceperea Congresul PNL.

- Formula cea mai stabila este ca premierul sa fie și președinte de partid, declara liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur. El afirma ca Nicolae Ciuca nu este un om conflictual. Congresul extraordinar va avea loc pe 10 aprilie, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia, sub presiunea a zeci de șefi de…

Președintele PNL Dambovița, senatorul Virgil Guran, a declarat duminica, la Antena 3, ca in opinia sa alegerea premierului Nicolae Ciuca in funcția de președinte al partidului, la Congresul din 10 aprilie, este doar o formalitate.

- Liberalii i-au facut cadou lui Florin Cițu, chiar de ziua lui, debarcarea din funcția suprema din PNL. Cițu a pierdut, de cand a fost ales președintele PNL, numai 6 luni, funcția de premier, iar acum și pe cea de președinte al partidului. Lucian Bode este cel care ar putea asigura interimatul, pana…

- „Eu am reacționat in calitate de fost jurnalist și, de asemenea, in calitate de prim-vicepreședinte al unuia dintre cele trei partide de guvernamant și unul dintre liderii coaliției.Am solicitat colegilor mei din PNL, am vorbit de doua ori și cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, pentru a nu susține…