- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi, dupa ședința coaliției de guvernare, ca PNL și PSD vor avea proprii candidați la alegerile prezidențiale și ca este posibila o guvernare in tandem incepand cu 2025.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 1 iulie, ca el va avea „un dialog cu toata lumea”, inclusiv cu Elena Lasconi, noul președinte al USR, și „vom vedea unde duc discuțiile”.„Eu am avut o atitudine cat se poate de normala si decenta si voi avea si de aici inainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a subliniat importanța ca atat Partidul Național Liberal (PNL), cat și Partidul Social Democrat (PSD) sa prezinte candidați proprii la viitoarele alegeri prezidențiale, subliniind ca baza dura a votanților fiecarui partid nu va susține un candidat comun. Ciuca a facut…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca Congresul PNL pentru stabilirea candidatului la prezidentiale va fi organizat nu mai tarziu de prima decada a lunii iulie, el precizand ca pe 15 iulie incepe precampania. Ciuca a mai spus despre actuala coalitie ca trebuie sa mearga mai departe, pentru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a respins ipoteza potrivit careia, in prezent, s-ar afla in campanie pentru alegerile prezidentiale, precizand ca decizia va fi luata in PNL dupa alegerile locale. “Alegerile prezidentiale fac deliciul tuturor supozitiilor si discutiilor in acest moment, dar (…) sa finalizam…

- Intrebat daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei, liderul Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, la Alba Iulia, ca mai intai trebuie vazut care vor fi rezultatele la alegerile din 9 iunie si cum se va finaliza procesul in interiorul partidului cu privire…