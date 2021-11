Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit, luni seara, incepand cu ora 20,00, in format de videoconferinta pentru a discuta urmatorii pasi in criza guvernamentala, potrivit unor surse liberale. Marti, comisiile parlamentare ar trebui sa-i audieze pe ministrii propusi in Guvernul Ciuca. Insa, chiar in debutul…

- 875 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț coronavirus 29 octombrie: 12.474 cazuri noi și 481 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 29 octombrie: 12.474 cazuri noi și 481 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a spus ca va cauta orice soluție posibila pentru ca Romania sa aiba un guvern, dar in cazul in care va vedea ca acest lucru nu este posibil, atunci va ”proceda ca atare”, adica iși va depune mandatul. ”Toți liderii politici trebuie sa ințeleaga ca este o situație…

- Bilanț provizoriu al imbolnavirilor cu Sars-Cov-2 The post 16.110 cazuri noi de COVID și 448 de decese in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 16.110 cazuri noi de COVID și 448 de decese in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Romania in realitate The post Romania in realitate, invitata ELENA CALISTRU appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania in realitate, invitata ELENA CALISTRU Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Fotbalistul va semna contractul in orele urmatoare The post Cristiano Ronaldo este jucatorul lui Manchester United! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cristiano Ronaldo este jucatorul lui Manchester United! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de The post COD GALBEN de furtuni pentru majoritatea județelor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD GALBEN de furtuni pentru majoritatea județelor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O data ce pedeapsa a fost executata, banii nu mai sunt cautați de nimeni The post CULISELE STATULUI PARALEL. Ani pentru bani! ANAF nu recupereaza prejudiciile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI PARALEL. Ani pentru bani! ANAF nu recupereaza prejudiciile Credit…