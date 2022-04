Stiri pe aceeasi tema

Fostul lider PNL Florin Citu considera ca masurile convenite in coalitia de guvernare cu privire la pachetul social de sprijjin pentru populație reprezinta doar ''o lista de intentii'' care trebuie discutate cu Comisia Europeana, ca masurile nu au fost dezbatute in PNL și ca intreaga situație ii…

Premierul Nicolae Ciuca a dezvaluit cum a reușit sa ii convinga pe liberalii din tabara pro Florin Cițu sa il susțina la președinția partidului.

Premierul Nicolae Ciuca a cerut miniștrilor, in deschiderea ședinței de guvern de miercuri, 6 aprilie, sa finalizeze analizele necesare pentru noul set de masuri menite sa protejeze economia și populația in actuala situație de criza. Pana luni, masurile ar trebui anunțate public, a precizat Ciuca.…

Presedintele Senatului, Florin Citu, lider al liberalilor, a afirmat marti ca Guvernul ar trebui sa vina cu mai multe solutii privind pretul carburantilor, care sa fie discutate in coalitie.

Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa mulțumeasca tuturor celor care au luptat in prima linie cu pandemia și a spus ca, in ciuda faptului ca s-au ridicat restricțiile, exista recomandari pentru a nu renunța la masca și masurile de protecție. Ciuca a ținut sa dea exemplul personal și a venit cu masca…

Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, ca joi are loc o ultima ședința a comitetului interministerial pentru masurile de protecție a populației impotriva scumpirilor. Aceste masuri sunt in mare parte finalizate și vor fi anunțate dupa ședința de joi, a mai…

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina.

Președintele PNL Florin Cițu a spus joi, referitor la declarația lui Marcel Ciolacu ca actuala coalitie de guvernare are viitorul și dupa alegerile generale din 2024, ca se poate, dar „cu PNL numarul 1", el precizand ca vrea ca partidul pe care il conduce sa caștige alegerile și sa dea premierul.…