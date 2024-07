Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a facut marți seara o declarație ferma la Digi24, subliniind ca TVA-ul nu ar trebui sa fie un subiect in campania electorala. Reacția sa vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a declarat ca exclude majorarea TVA anul viitor. „Se spun multe in campania electorala și e bine ca atunci cand analizam […] The post Nicolae Ciuca ii cere lui Marcel Ciolacu sa excluda TVA-ul din campania electorala appeared first on Puterea.ro .