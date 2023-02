Stiri pe aceeasi tema

- Romania este interesata sa completeze necesarul de consum utilizand terminalul de gaze naturale lichefiate (GNL) egiptean, pana la momentul la care va putea valorifica gazele de mare adancime din Marea Neagra, a declarat premierul Nicolae Ciuca, dupa intrevederea pe care a avut-o, la Cairo, cu ministrul…

- „Solidaritatea, expertiza si fondurile europene sunt elemente decisive care asigura Romaniei cercul de siguranta de care are nevoie pentru depasirea perioadei complicate pe care o traversam. La 16 ani de la aderare, beneficiile apartenentei noastre produc rezultate tangibile: economia nationala este…

- Inlocuirea premierului Nicolae Ciuca, liderul PNL, cu un premier din partea PSD in luna mai este certa, spun liderii coaliției de guvernare. In august, insa, liderul PNL Iași aprecia ca o schimbare de premier inainte de alegeri și in timpul razboiului din Ucraina nu ar reprezenta un semnal bun.…

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Seful Executivului a participat, ieri,…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana constata, in premiera, indeplinirea recomandarilor si a obiectivelor, asa cum era prevazut in Decizia de infiintare a MCV, adoptata la momentul aderarii la UE, si incurajeaza Guvernul sa…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana incurajeaza Guvernul sa continue cursul stabilit in sprijinirea independentei Justitiei a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru Guvernul Romaniei, acest raport si evolutiile pe care…