- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca foarte curand isi va incheia mandatul si poate spune ca, dupa un an si jumatate in functia de prim-ministru, Romania are si resursa umana, are si celelalte resurse prin care poate…

- Romania a reușit sa aiba creștere economica de 4,7%, a atras fonduri europene și a atras investiții straine, spune premierul Nicolae Ciuca: „Foarte curand imi voi incheia mandatul. Romania a ramas acel pilon de stabilitate in regiune”.

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, joi la receptia organizata de ambasada Marii Britanii la Bucuresti cu ocazia recentei incoronari a Majestatilor Sale Regele Charles al III-lea si Regina Camilla, ca acesta a actionat intotdeauna ca un adevarat ambasador al Romaniei, „cu o profunda afinitate pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, dupa ce Comisia Europeana a propus acordarea unei a doua transe de compensatii pentru fermierii romani, estimata la aproximativ 30 milioane de euro, ca pachetul de ajutor financiar pentru Romania, Polonia, Slovacia, Ungaria si Bulgaria va fi discutat si…

- ”Rocada urmeaza sa se petreaca asa cum am sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat in momentul constituirii coalitiei si as nuanta un pic, in sensul in care nu o sa imi dau demisia, pentru ca am primit un mandat, am sa predau un mandat. Am primit mandatul de la presedintele Romaniei, atunci…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca rocada premierilor urmeaza sa se petreaca asa cum a sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat la constituirea coalitiei si a precizat ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si astfel va preda un mandat presedintelui…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca Romania a accelerat serios absorbția de fonduri europene, iar pentru finalul ciclului 2014 - 2021 suntem aproape de a ne indeplini obiectivul de a atrage peste 90% din fondurile disponibile.”In analiza din aceasta dimineața am putut sa desprindem avantajele și tot…