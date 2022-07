Stiri pe aceeasi tema

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a greșit din nou miercuri cifrele cand a prezentat execuția financiara pe primele șase luni. Ciuca a spus ca deficitul bugetar la 6 luni a ajuns la 1,71%, in scadere cu 1,25% fața de 2,86% in 2021. Premierul a fost apoi corectat de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care a subliniat…

- Nicolae Ciuca a dat exemplul situatiei legate de asigurarea resurselor de gaz la nivelul UE, privind aprovizionare si consumul, facandu-se apel la o linie de solidaritate la nivelul intregii Uniuni Europene”. ”La nivelul Guvernului Romaniei au fost luate masuri astfel incat sa ne asiguram rezerva de…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

Mohammad Murad, președintele executiv al Partidului Ecologist Roman (PER), a trimis o scrisoare deschisa Guvernului și premierului Nicolae Ciuca.

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata…

- Coalitia de guvernare a decis, luni, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ” Sprijin pentru Romania ”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca anunța ca s-au decis mai multe masuri sociale și economice, care vor fi luate de Guvernul Ciuca ca parte a…

- Cresterea incasarilor statului din TVA s-a injumatatit in martie, prima luna de razboi, arata datele privind executia bugetara, publicate de Finante. Daca in primele doua luni din an incasarile din TVA cresteau cu peste 47% an/an, in martie 2022 cresterea a fost de 23%, fata de martie 2021, noteaza…