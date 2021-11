Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a fost votat cu unanimitate de voturi de liderii PNL sa fie nominalizarea partidului pentru funcția de prim-ministru. Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur au anunțat ca aceasta e cea mai buna decizie pentru formarea unei coaliții eficiente și ca mandatul lui Florin Cițu la șefia PNL nu e…

- Biroul Executiv (BEx) al PNL a aprobat, marti seara, propunerea privind rotatia premierilor intr-un viitor guvern cu PSD si UDMR, conditia liberalilor fiind ca primul prim-ministru sa fie dat de PNL, informeaza AGERPRES . „S-a votat decizia de a avea un sistem alternativ de premieri, cu primul premier…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Dincolo de negocierile și declarațiile oficiale, în PNL și PSD se da o lupta surda pentru puterea, influența și funcțiile din Guvern. Toate taberele din interiorul celor doua partide încearca sa se poziționeze cât mai bine pentru a avea acces la formarea viitorului Guvern. În…

- Dupa ce PNL a susținut ca il va propune in continuare pe Florin Cițu pentru funcția de premier la consultarile de joi de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, liderul USR Dacian Cioloș a spus la B1TV ca nu crede ca partidul pe care il conduce va avansa vreun nume. „Vom discuta chiar in seara…

- Florin Citu a fost propus de catre Partidul National Liberal pentru funcția de prim-ministru, aceeasi din care a fost demis la inceputul acestei saptamani. Decizia a fost luata in unanimitate in sedinta Biroului Executiv Național de joi seara. Primele consultari cu președintele Klaus Iohannis vor avea…

- Liberalii îl propun din nou pe Florin Cîțu pentru funcția de premier. Acesta este mandatul pe care conducerea PNL l-a dat delegației care va merge luni la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost luata în unanimitate, joi seara, de Biroul Executiv National și va fi, luni,…

- Delegatia PNL care va participa luni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi formata din Florin Citu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode si Iulian Dumitrescu. Propunerea de premier pe care o vor face liberalii presedintelui Klaus Iohannis este Florin Citu.