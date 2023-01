Stiri pe aceeasi tema

- ”In sedinta de Guvern de astazi avem o ordonanta de urgenta foarte importanta, prin care Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene vine si clarifica, practic asigura procedurile si mecanismele prin care toti cetatenii care au fost incadrati in componenta de sprijin pentru termie sa poata sa beneficieze…

- Premierul susține ca Romania poate ajunge pana la sfarșitul anului 2023 la un grad de absorbție a fondurilor europene de aproximativ 95%, un procent record pentru țara noastra. Romania a crescut in 2022 de la 50% la 71%.

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71% iar la sfarsitul acestui an putem atinge un grad de absorbtie de aproximativ 95%, un procent-record pentru Romania. „Rata de absorbție a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71%.…

- Premierul a anuntat in sedinta de Guvern ca va fi adoptata o Ordonanta prin care Executivul sprijina cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte. ”Este o masura pe care o consideram ca fiind complementara la deciziile pe care deja le-am luat in acest sens si care este foarte binevenita…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, joi seara, despre inflatia de aperoape 17% anuntata de INS si a precizat ca procentul se refera la comparatia cu noiembrie 2021. ”In analiza pe care am facut-o cand am primit aceste cifre, a rezultat foarte clar ca, la sfarsitul anului, inflatia pe 2022 nu va depasi…

- Virgil Popescu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, daca va mai ramane ministru si in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. “Acum pot sa existe discutii pe aceasta tema. Pana la rotativa avem o iarna de trecut. Va fi o iarna complicata, nu o iarna friguroasa. Nu cred ca va fi o iarna grea din…

- „Dam startul unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru proiecte de eficienta energetica. Masura de astazi vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati. Bugetul total alocat schemei de finantare este…

- Astfel, Executivul a aprobat memorandumul cu tema – „Masuri privind consolidarea parteneriatului cu regiunile de dezvoltare pentru implementarea programelor regionale 2021-2027 prin semnarea unei declaratii comune intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Agentiile de Dezvoltare Regionala…