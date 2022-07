Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanti ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanti ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca din acest comitet vor face parte sase ministere. “Am avut o discutie cu domnul ministru Daea, miercuri, in sedinta de Guvern si, dupa ce am analizat, am luat decizia ca incepand de saptamana viitoare sa infiintam un comitet interministerial…

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa-i despagubeasca pe fermierii din județele unde seceta a produs deja pagube. La acest moment, sunt zone ale țarii unde culturile agricole au fost afectate in proporție de peste 20%.…

- Investitiile in irigatii trebuie sa fie o componenta care sa vizeze o modificare la renegocierea pe care o vom avea cu Comisia Europeana, in condițiile in care agricultura este o activitate economica cu foarte multi factori de risc, a declarat, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Agriculturii…

- Ion Gaman, consilier județean PSD in Calarași, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, 4 mai, ca Romania, ca stat membru al UE, sustine propunerea Comisiei Europene de a interzice importul de petrol din Rusia și ca aceasta mișcare nu va afecta țara noastra.„Se discuta de foarte mult timp despre acest lucru. Noi am discutat cu rafinariile…

- Discutiile cu reprezentantii Frescoverde SRL au vizat activitatea companiei care, in momentul de fata, reprezinta singura alternativa de valorificare industriala din vestul tarii pentru producatorii de legume interesati, anunta un comunicat de presa al Executivului. Premierul a apreciat ca modul de…