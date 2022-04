Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in PNL: Cine este Nicolae Ciuca, singurul candidat pentru funcția de președinte. Delegația din Alba, cea mai mare din țara PNL iși alege noul președinte dupa ce liberalii l-au forțat pe Florin Cițu sa demisioneze. Nicolae Ciuca, va fi viitorul președinte al partidului, acesta candidand singur.…

- 7 minute. Atat a durat ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL, in care liderii partidului au decis ca Nicolae Ciuca poate candida la președinția PNL, deși nu are vechimea ceruta de Statutul partidului. Biroul Executiv al PNL s-a intrunit marți dupa-amiaza online, dupa stabilirea datei Congresului extraordinar,…

- PNL da in clocot, iar liberalii se impart deja in tabere. Cei care il susțin pe Florin Cițu sau cei care considera ca viitorul partidului trebuie decis de nimeni altul decat Nicolae Ciuca, care a afirmat ca nu a decis inca daca va candida la șefia partidului intrucat nu are vechimea necesara, insa acest…

- Florin Citu a declarat, intrebat vineri daca va demisiona din PNL, in cazul in care va pierde sefia partidului in favoarea lui Nicolae Ciuca, faptul ca este si va ramane liberal intotdeauna. El a mai spus ca sambata va avea loc un BEx al PNL si ulterior va anunta decizia sa.

- Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca iși va da demisia din funcția de secretar general PNL. Acesta contesta și el, dupa Florin Cițu, decizia liderilor din partid de a ține un Consiliul Național pentru organizarea unui Congres, astfel incat sa schimbe conducerea formațiunii politice. Vilceanu spune ca…

- Aproape 40 de organizații municipale și județene ale PNL ii vor inainte joi o scrisoare președintelui partidului, Florin Cițu, prin care ii vor cere acestuia sa demisioneze, susțin surse liberale pentru G4 Media și confirmate pentru Libertatea. Locul sau ar urma sa fie luat de premierul Nicolae Ciuca…

- Claudiu Tarziu a explicat la o emisiune TV, ca Diana Sosoaca, exclusa din AUR, a fost „un import recent”, inscriindu-se in AUR in penultima zi de depunere a candidaturilor in baza unei „intelegeri cu un alt grup politic”, respectiv Partidul Neamul Romanesc, despre care Tarziu sustine ca „ nu conteaza,…