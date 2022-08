Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele noilor legi ale justiției sunt adoptate, miercuri, in ședința de guvern, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. De aprobarea lor depind ridicarea MCV, Mecanismul de cooperare și de verificare, dar si bani din PNRR. Pe de alta parte, unii magistrati au criticat forma propusa de ministerul Justitiei…

- Un proiect de lege privind limitarea folosirii limbii ruse in Letonia este in curs de elaborare, a anuntat ministrul Justitiei de la Riga, Janis Bordans. Potrivit lui Bordans, proiectul de lege prevede in versiunea sa actuala limitarea utilizarii limbii ruse la locul de munca si in spatiile publice.…

- Trei asociatii ale magistratilor critica, intr-o scrisoare trimisa reprezentantilor Comisiei Europene, noile proiecte de legi ale justitiei, afirmand ca "toate progresele facute de Romania in lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate sunt compromise si se incearca o controlare a activitatii…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca la nivelul MDLPA se deruleaza un un proces de evaluare a tuturor proiectelor derulate in cadrul programelor Valul Renovarii si Fondul Local, astfel incat la mijlocul lunii septembrie sa fie lansat un nou apel de proiecte pe cele doua programe.…

- Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a afirmat, marti, la Profit News TV, despre informatiile aparute in presa privind o posibila manipulare a sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, in privinta plagiatului premierului Nicolae Ciuca, ca una e eroarea tehnica si alta e sa spui ca cineva a manipulat…

- In urma deciziei prim-ministrului Nicolae Ciuca, seful Politiei de Frontiera Romane a avut o intalnire de lucru cu reprezentantii autoritatilor responsabile din Republica Moldova, pentru a gasi solutii eficiente pentru procesarea cat mai rapida a fluxurilor de automarfare si reducerea timpului de asteptare…