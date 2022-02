Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in cadrul declaratiei de presa sustinuta impreuna cu omologul sau din Republica Moldova, Natalia Gavrilita, ca sedinta de Guvern comuna a celor doua tari a oferit oportunitatea unui dialog de substanta asupra prioritatilor comune ale celor doua Executive. ”Am transmis Guvernului condus de doamna Prim-ministru Natalia Gavrilita un mesaj […] The post Nicolae Ciuca, dupa ședința comuna a guvernelor Romaniei și Moldovei: „Sustinem racordarea ferma a Republicii Moldova la spatiul european” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…