Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a prezidat joi, la Palatul Victoria, prima reuniune a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta. Oficialii Guvernului au discutat despre stadiul masurilor initiate de statul roman cu privire la reformele din cadrul PNRR si au stabilit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la consultarile cu șefii principalelor banci din Romania, ca la nivelul Guvernului va fi creata o structura interministeriala de dialog cu sistemul bancar. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalele teme abordate in cadrul intalnirii au…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, la Palatul Victoria, prima intalnire cu membrii Consiliului Director al Camerei de comerț americane pentru Romania (AmCham) Romania. ”Discuțiile au vizat prezentarea prioritaților Guvernului Romaniei, cu accent pe oportunitațile oferite de cel mai…

- „Prim-ministrul a facut apel la responsabilitate si la implicarea reprezentantilor autoritatilor locale in utilizarea banilor europeni, o sansa pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Prin Planul National de Redresare si Rezilienta si prin Cadrul financiar multianual 2021-2027, Romania va beneficia…

- Guvernul Romaniei are luni, 13 decembrie, o ședința in format mixt, cu participarea fizica și online a membrilor din executiv. In cadrul ședinței se va supune aprobarii forma finala a Ordonanței de Urgența privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene in…

- Guvernul Romaniei are luni, 13 decembrie, o ședința cruciala in format mixt, cu participarea fizica și online a membrilor din executiv. In cadrul ședinței se va supune aprobarii forma finala a Ordonanței de Urgența privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor…

- Joi, 25 noiembrie, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Citu a semnat acordul de finantare dintre Romania si Comisia Europeana pentru PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența).Acesta a fost ultimul act semnat de Florin Citu in calitatea sa de ministru…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Paradoxal, Romania este nu numai principalul exportator de forța de munca in domeniul construcțiilor la nivelul Uniunii Europene, ci și importator de forța de munca, in același sector de activitate! Cum a ajuns țara noastra intr-o astfel de situație? Simplu: oferta…