Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, inainte de ședința de Guvern ca „deciziile CCR se vor executa”, insa Executivul așteapta publicarea deciziei privind neconstituționalitatea ordonanței de urgența care a introdus obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. De asemenea, Alexandru…

- Curtea Constituționala a decis ca ordonanța de urgența din 2020, prin care s-a instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, este neconstituționala. In ședința din data de 15 februarie 2022, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii,…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au stabilit, marti, ca instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiul public a fost neconstitutionala, decizie luata dupa sesizarea facuta de un student. In sedinta de marti Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a apreciat marți, la Antena 3, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța care impunea obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, ca ramane in picioare textul de lege care prevede obligativitatea purtarii maștii in spații…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiul liber, declarata neconstituționala. Toate amenzile ar putea fi anulate Instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala au stabilit, marți, judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR).…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au stabilit, marți, ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala. Sesizarea a fost facuta de un student.

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au stabilit, marți, ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala. In momentul in care decizia va fi publicata in Monitorul Oficial, ordonanța de urgența care prevede obligativitatea purtarii…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au stabilit, marți, ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala. Sesizarea a fost facuta de un student.