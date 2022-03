Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu reprezentanții companiilor Romelectro, Hidroconstruct, Hidroelectrica, CE Oltenia și CE Hunedoara, pentru a identifica soluțiile de dezvoltare a capacitații naționale de producere a energiei electrice.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat o noua reuniune a grupului task-force, pe tema crizei din estul Europei. Reuniunea se desfașoara sambata, 5 martie 2022, de la ora 9. Imediat dupa ședința task-force este programata o ședința de Guvern. Urmarește Romania Libera pe Facebook și Google News ! The…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- ”Eu am anumite semne de intrebare pe reducerea accizei, de fiecare data cand am facut aceste chestiuni a fost o ieftinire pe o perioada foarte scurta, si dupa aceea pretul a revenit. Nu stiu daca asta e cea mai buna solutie. In continuare se analizeaza”, a spus ministrul. Despre masurile anuntate de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de ședința saptamanala de Guvern, ca cel tarziu saptamana viitoare, Executivul va adopta OUG privind setul de masuri necesare gestionarii efectelor generate de creșterea prețurilor la energie și la gaze.

- Facturile romanilor vor scadea imediat ca urmare a propunerilor PSD, agreate luni in coaliție, afirma liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. El precizeaza ca pachetul de masuri al PSD „duce prețul la energie electrica la nivelul de dinainte de liberalizarea salbatica facuta de dreapta”. „Facturile…