- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, cu liberalii din Braila, Galati si Buzau si a discutat cu primarii despre problemele locale. Este prima vizita in filialele PNL facuta de Ciuca dupa alegerea sa in fruntea partidului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri va fi depus la Parlament proiectul legii offshore, sub semnatura sa, a premierului Nicolae Ciuca si a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor. „De la 9:00 dimineata am stat pana la 11:00, (...) a intarziat si premierul la sedinta de Guvern, a inceput…

- Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei, s-a intalnit la Washington cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților (camera inferioara a Parlamentului SUA). Cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre ridicarea vizelor de SUA pentru romani. Fii la curent cu cele…

- Opt persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat si trafic cu droguri de mare risc au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in cursul zilei de joi in judetele Buzau, Galati, Braila, Vrancea si Tulcea, informeaza reprezentantii Inspectoratului…

- Astazi, la inițiativa șefului Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, primarii buzoieni au participat la o dezbatere cu privire la oportunitațile de atragere de fonduri pentru investiții prin programul de dezvoltare „Anghel Saligny”. „Dezvoltarea județului Buzau, dar și a fiecarei comunitați in…

- Florin Citu, președintele PNL, a declarat, ca se așteapta la mai mult fair-play din partea colegilor de coaliție. Liberalul a spus ca și lui i-ar fi ușor sa anunțe masuri irealizabile, iar apoi sa spuna ca nu pot fi implementate pentru ca se opun partenerii de guvernare. „E usor sa vin si eu sa scriu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs duminica, la ora locala 15:43, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta este cel mai puternic cutremur produs in Romania in acest…