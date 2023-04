Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, la intalnirea de vineri de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii Petre Daea, masuri urgente pentru a sprijini fermierii romani. „Sustinem ideea unui program care sa includa investitii publice in unitati de depozitare si procesare destinate micilor producatori,…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, promite ca fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina vor fi despagubiti in cel mai scurt timp posibil, iar banii care vin de la Bruxelles sunt doar o prima transa. El s-a intalnit astazi cu unii dintre agricultorii care au protestat in Capitala:…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma, dupa o discutie cu comisarul european pe Agricultura Janusz Wojciechowski, ca ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro, pentru fermierii romani, mult mai mic decat ce primesc Polonia si Bulgaria, nu se mai modifica, din cauza interventiei tarzii a ministrului…

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Președinta PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anunțat ca va fi suplimentat ajutorul acordat de Uniunea Europeana fermierilor romani, ca prejudiciu cauzat in condițiile in care piața a fost invadata cu cereale ieftine din Ucraina. Ea spune ca președintele Iohannis a reușit in dialogul cu președinta Comisiei…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat ca suma mica acordata de Comisia Europeana fermierilor romani „l-a enervat pana și pe președintele Iohannis”, care a reușit, vineri, sa o convinga pe Ursula von der Leyen sa se razgandeasca și sa reanalizeze ajutoarele acordate țarii noastre. Rareș Bogdan…

- Fermierii din intreaga țara sunt furioși pe Ministrul Petre Daea și susțin ca nu au fost ajutați in niciun fel de Ministerul Agriculturii care trebuia sa faca presiuni pentru rezolvarea problemelor generate de tranzitul de cereale din Ucraina.Vlad Macovei, fermier: „Pentru acești fermieri s-a alocat…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea se va intalni luni, la Bruxelles, cu comisarul pentru agricultura și dezvoltare rurala, Janusz Wojciechowski, in cadrul careia va fi abordata tema identificarii celor mai bune soluții privind sprijinul fermierilor afectați, ca urmare a conflictului din Ucraina, scrie…