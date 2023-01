Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Executivului de joi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca toate contractele de achiziție de la CE Oltenia vor fi verificate de catre autoritați. Verificare ar trebui sa scoata la lumina motivele pentru care aceste contracte de achizitii nu au asigurat conditiile necesare normale pentru…

- ”Ieri, din pacate, a avut loc un accident tragic la CEO. Si-au pierdut viata trei muncitori in cariera de la Jilt. Doresc sa transmit condoleante si intreaga mea compasiune familiilorcelor trei muncitori si desigur celor care au fost raniti”, a declaratr, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, premierul…

- Vesti bune pentru romani Incepand cu 20 februarie, tichetele cu ajutor pentru plata facturilor la energie vor putea fi folosite, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. "Avem o ordonanta de urgenta foarte importanta, prin care MIPE vine si clarifica, asigura procedurile si mecanismele prin care toti cetatenii…

- „Noi, cu Ministerul Muncii, care este implicat in proces cu lista de beneficiari, cu Ministerul Finanțelor, avem o relație foarte buna. Ar fi de intrebat cei care au emis acest comunicat și pe ce se bazeaza, ministerul meu iși respecta termenele aprobate de catre Guvern. Noi suntem in termen in momentul…

- ”As vrea sa spun de la bun inceput ca avem o foarte buna colaborare cu Ministerul Muncii, cu domnul ministru Budai, si cu Ministerul Finantelor, domnul Adrian Caciu, si impreuna cu dumnealor si cu institutiile implicate am colaborat pentru ca mecanismul privind cardul de energie sa poata sa fie aprobat…

- Social Beneficiarii sprijinului pentru compensarea prețurilor la energie vor putea plati, prin mandat poștal, datorii curente sau restante catre furnizori decembrie 12, 2022 11:18 In ședința de Guvern de joi, 8 decembrie, a fost aprobat actul normativ prin care romanii vulnerabili vor primi sprijin…

- Vești bune pentru romani. In curand vor putea sa foloseasca cardul de energie pentru plata facturilor la gaze, curent, sau pentru a plati lemnele. In total, statul va acorda 1.400 de lei in doua transe a cate 700 de lei. Ministrul Marcel Bolos a explicat la Antena 3 CNN cum va putea fi folosit cardul…

- Romanii cu venituri mici vor beneficia de voucherele de 250 lei pentru aliemente și mese calde acordate prin Programul Sprijin pentru Romania și anul viitor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Chiar daca bugetul nu este inca aprobat de Parlament, premierul promite ca tichetele vor fi acordate și in…