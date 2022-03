Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat ca un ofiter rus se afla in prezent la conducerea tehnica a centralei nucleare de la Zaporojie, bombardata si ocupata de Rusia in timpul invaziei sale in Ucraina, ceea ce contravine principiilor de baza pentru functionarea sigura a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri seara, 2 martie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre situația de securitate in Ucraina și gestionarea fluxului de refugiați din aceasta țara, a transmis Guvernul Romaniei Nicolae Ciuca a vorbit cu Ursula von der…

- Guvernul italian a declarat stare de urgenta pana la sfarsitul anului pentru a face fata afluxului asteptat de refugiati din Ucraina, a decis luni Consiliul de Ministri de la Roma, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) a transmis duminica seara, 27 februarie, ca „pentru Romania, nu exista in prezent motive de ingrijorare”, dupa ce Ucraina a anunțat ca o instalație pentru deșeuri radioactive din Kiev a fost lovita de rachete. Ucraina a informat Agenția…

- Guvernul Romaniei a luat decizia ca ranitii din Ucraina sa poata fi tratati in spitalele din Romania, ministerul Apararii Naționale pregatind toate cele 11 spitale militare din subordinea Direcției Medicale pentru asigurarea asistenței și tratamentului medical, informeaza Agerpres . „Asa cum am anuntat…

- Guvernul a anuntat vineri seara infiintarea unui grup de lucru la nivel central și a mai multor celule in zonele aflate in nordul și nord-estul țarii pentru a coordona ajutorul dat refugiaților care vin din Ucraina. Persoanele interesate sa ofere ajutor umanitar vor avea, de acum inainte, și o adresa…

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost intrebat despre temerile ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus aceasta posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care…