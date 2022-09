Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi seara, ca a acceptat demisia lui Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. “Am acceptat astazi demisia domnului Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. Ii multumesc pentru colaborarea de pana acum si pentru proiectele demarate in beneficiul…

- Sorin Cimpeanu a demisionat de la șefia Ministerului Educației, dupa scandalul legat de un posibil plagiat al unui curs. Interimatul a fost preluat de ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.Sorin Cimpeanu nu a oferit niciun detaliu cu privire la motivele demisiei sale. “Am decis, din…

- Protest la Ministerul Educației, unde in jur de 20 de persoane cer demisia lui Sorin Cimpeanu in urma anchetei jurnalistice care arata ca acesta a plagiat un curs universitar și acum incearca amnistierea plagiatelor prin propriul proiect de lege a educației, transmite Edupedu.ro. Printre cei prezenți…

- Mai multe persoane protesteaza marți dimineața, 27 septembrie, in fața Ministerului Educației, informeaza B1TV. Oamenii cer demisia lui Sorin Cimpeanu, al treilea liberal acuzat de plagiat din Guvernul Ciuca. Protestatarii au adus un banner pe care scrie „Demisia” și au ironizat proiectul „Romania Educata”,…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis luni, 26 septembrie, ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, „nu mai are ce cauta” in fruntea instituției pe care o conduce, dupa scandalul de plagiat in care este implicat.„Cimpeanu, demisia! Aparatorul plagiatorilor, care el insuși este un plagiator, nu…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a dat termen, marti, ministrilor Sorin Cimpeanu si Lucian Bode, pana la sfarsitul acestui an, sa vina cu planul privind rezolvarea toaletelor din curtile scolilor, el afirmand ca nu admite niciun fel de scuza. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat, la randul lui,…