- Presedintele PNL a declarat dupa sedinta conducerii partidului ca s-a discutat despre proiectia bugetara, atat la finalul anului 2023 cat si bugetul pe 2024, precum si masurile luate astfel incat sa inchida anul bugetar 2023 cu un deficit bugetar de 5,5 %. ”Liniile principale de buget asigura continuarea…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca a declarat ca exista posibilitatea inlocuirii șefilor ANAF și ai Vamii, precum și eventuale modificari ale lanțului de comanda din teritoriu. La intrebarea: este nevoie de reorganizarea ANAF și a Vamii, Nicolae Ciuca a rasuns: „E o masura care trebuie luata la nivelul ministerului…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la finalul ședinței conducerii centrale a partidului, ca șefii ANAF și ai Vamii ar putea sa fie schimbați din funcție și ca lanțul de comanda ar putea suferi modificari in teritoriu.Intrebat daca este nevoie de reorganizarea ANAF și a Vamii dupa ce premierul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca anul viitor bugetarii vor primi voucherele de vacanta. Totodata, el a subliniat ca prin aplicarea masurilor din ordonanta referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare s-a realizat o economie de peste trei miliarde lei intr-o singura…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, vineri, la Baia Mare, ca nu trebuie sa se faca un "joc politic" pe o problema atat de serioasa cum este legea pensiilor, explicand ca la nivelul Guvernului trebuie sa se identifice sursele de finantare pentru aplicarea acesteia.

- Ministrul Muncii a spus la Guvern ca ”ceea ce circula nu are nicio legatura cu realitatea”. ”Luni am fost in comisia pentru munca din Camera Deputatilor, puteti sa luati inregistrarea, si in comisia pentru munca, pe datele pe care noi le aveam, am explicat care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- „In linia dialogului cu mediul de afaceri, am avut astazi o discutie deschisa si aplicata cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania. Intre subiectele pe care le-am abordat au fost implicarea mediului de afaceri in dezvoltarea durabila a economiei romanesti, identificarea sprijinului…