- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre acuzatiile de plagiat la adresa lui Lucian Bode ca exista justitie in Romania, de la acuzare la verdict final este timp si ca vor lasa sa se deruleze procesul in instanta si, cand vom avea o decizie finala, se vor pronunta. "In acest moment, au…

- Intrebat care este poziția sa cu privire la acuzațiile de plagiat care afecteaza PNL, precum «cazul Bode», premierul Nicolae Ciuca și-a exprimat increderea in justiție, situație in care procesele in desfașurare nu trebuie sa fie afectate de declarații.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca a plagia este furt intelectual si a adaugat ca problema legata de plagiat la teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, trebuie gestionata de acesta, nu de PNL, de Guvern sau de Parlament. Intrebat la Prima News daca PNL are un handicap…

- Liderul USR, Catalin Drula, susține ca in PNL „hoția e trecuta in statut”, iar liberalii au fost instruiți de partid sa o atace pe jurnalista Emilia Șercan, care a scris despre plagiatul lui Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al partidului condus de premierul Nicolae Ciuca. „In PNL,…

- Presedintele USR Catalin Drula si presedintele Forta Dreptei Ludovic Orban au anuntat luni, la Parlament, depunerea unei motiuni simple la adresa ministrului de Interne, Lucian Bode, in urma esecului aderarii Romaniei la spatiul Schengen.

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 6 decembrie, ca poarta discuții atat cu premierul PNL Nicolae Ciuca, cat și cu ministrul PNL de Interne Lucian Bode, și ca este convins ca pe 8 decembrie, la Consiliul JAI, Romania va fi admisa in Schengen„Sunt ferm convins…