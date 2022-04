Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca are "onoarea si demnitatea" sa ia o decizie privind o eventuala demisiede la sefia partidului si a Guvernului, dupa ce institutiile abilitate vor prezenta concluziile pe acest subiect.

- Noul presedinte al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca nu a plagiat in teza de doctorat, insa a subliniat ca are „onoarea si demnitatea” sa ia o decizie privind demisia de la sefia partidului si a Guvernului, dupa ce institutiile abilitate vor prezenta concluziile pe acest subiect.La finalul Congresului…

- Proaspat ales in fucția de președinete al PNL, Nicolae Ciuca a vorbit și despre acuzațiile de plagiat ce i se aduc, precizand ca va lua o decizie cu privire la demisie in momentul in care autoritațile se vor pronunța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- ”Nu am luat nicio decizie, in privința funcției de președinte al Senatului. Despre partid, intrebați la partid (rade).Pentru mine, alianța cu PSD nu a fost pe care sa pot sa o diger, nu a fost ceva normal. Eu nu pot sa susțin masurile populiste pentru ca fac rau Romaniei. In PNL sunt liberali care s-au…

- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat, duminica, la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate. „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie.…

- ”Cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu, pana in acest moment, nu am luat o decizie. Astazi nu s-a discutat nicio propunere. Analizez sa candidez la șefia PNL.Nu vad de ce Florin Cițu ar trebui sa plece din funcția de președinte al PNL. Ar fi fost bine sa vina la aceste intalniri.”, a…

- “Avem un program de guvernare cu obiective pe care le-am pus acolo si am inchis ochii la multe lucruri. Pana astazi, in programul de guvernare, doar Partidul National Liberal a inchis ochii, cand un program de guvernare cu 7% investitii nu a fost implementat o saptamana mai tarziu, in buget. Toate celelalte…

- O intalnire intre membrii coaliției de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni. In cadrul ședinței ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate de creșterea prețurilor la energie electrica și gaze. Conform Mediafax,…